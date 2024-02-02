Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 27 olayı aydınlattı ve 28 şüpheliyi yakaladı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri; 27 olayı titiz çalışma neticesinde aydınlatırken 28 şüphelinin yakalanmasını sağladı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri; 1 ayda yaptığı titiz çalışmalar neticesinde, 6 evden hırsızlık, 6 oto hırsızlığı, 6 İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde gerçekleştirilen hırsızlık konusu, 2 ateşli silahla kasten yaralama, 2 işyerinden hırsızlık, 1 narkotik suçlar ve 4 dolandırıcılık konuları olmak üzere 27 olayı vücut izlerinden aydınlattı. Olaylarla ilgili 28 şüpheli tespit edilirken başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan, kimliği hakkında yalan beyanda bulunan 7 şahıs ise parmak izinden tespit edildi.

Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE