Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 27 olayı aydınlattı ve 28 şüpheliyi yakaladı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz çalışmalar sonucunda 27 olayı aydınlatırken 28 şüpheliyi yakaladı. Olaylar arasında hırsızlık, oto hırsızlığı, kasten yaralama, narkotik suçlar ve dolandırıcılık gibi suçlar yer alıyor.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri; 27 olayı titiz çalışma neticesinde aydınlatırken 28 şüphelinin yakalanmasını sağladı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri; 1 ayda yaptığı titiz çalışmalar neticesinde, 6 evden hırsızlık, 6 oto hırsızlığı, 6 İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde gerçekleştirilen hırsızlık konusu, 2 ateşli silahla kasten yaralama, 2 işyerinden hırsızlık, 1 narkotik suçlar ve 4 dolandırıcılık konuları olmak üzere 27 olayı vücut izlerinden aydınlattı. Olaylarla ilgili 28 şüpheli tespit edilirken başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan, kimliği hakkında yalan beyanda bulunan 7 şahıs ise parmak izinden tespit edildi.
Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE