Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 21 olayı vücut izlerinden aydınlattı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1 ayda 21 olay, vücut izlerinin incelenmesiyle aydınlatıldı. Bu olaylar arasında hırsızlık, narkotik, cinsel istismar gibi suçlar yer alıyor.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 ayda 21 olay vücut izlerinden aydınlatıldı.

Niğde'de meydana gelen olayların aydınlatılması şüpheli ya da şüphelilerin tespitine yönelik Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde 21 olay, ekiplerin olay yerinden tespit ettikleri vücut izlerinin incelenmesi ile aydınlatıldı. Ekiplerin titiz çalışması neticesinde 10 hırsızlık, 6 narkotik, 1 cinsel istismar, 1 kasten adam öldürme, 1 otoda ızrar, 1 kaçak tütün mamulü ve 1 yaralama konusu olmak üzere 21 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. - NİĞDE