Üye Girişi
Haberler

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 21 olayı vücut izlerinden aydınlattı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1 ayda 21 olay, vücut izlerinin incelenmesiyle aydınlatıldı. Bu olaylar arasında hırsızlık, narkotik, cinsel istismar gibi suçlar yer alıyor.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 ayda 21 olay vücut izlerinden aydınlatıldı.

Niğde'de meydana gelen olayların aydınlatılması şüpheli ya da şüphelilerin tespitine yönelik Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde 21 olay, ekiplerin olay yerinden tespit ettikleri vücut izlerinin incelenmesi ile aydınlatıldı. Ekiplerin titiz çalışması neticesinde 10 hırsızlık, 6 narkotik, 1 cinsel istismar, 1 kasten adam öldürme, 1 otoda ızrar, 1 kaçak tütün mamulü ve 1 yaralama konusu olmak üzere 21 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Niğde Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 6 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (6 Aralık 2023) gündemi nedir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 6 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (6 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title