Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 18 olayı vücut izlerinden aydınlattı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-30 Haziran tarihleri arasında tespit edilen vücut izlerini inceleyerek 9 hırsızlık, 2 çalıntı buluntu, 1 kasten öldürme ve diğer suçları aydınlattı. Toplamda 18 olayın failleri vücut izleri sayesinde tespit edildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri 18 olayı şüphelilerin vücut izlerinden aydınlattı.
Ekiplerin 1-30 Haziran arasında olay yerinden tespit edilen vücut izlerinin incelenmesi neticesinde, 9 hırsızlık, 2 çalıntı buluntu,1 kasten öldürme,1 kasten yaralama,1 taksirle yaralama,1 ateşli silah kullanma,1 konutu dokunulmazlığı ihlali,1 il dışı tespiti, 1 dolandırıcılık konusu olmak üzere toplamda 18 olay vücut izlerinden aydınlatıldı.
Olaylarla ilgili 25 şüpheli şahıs gözaltına alındı
Öte yandan ekipler başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan veya hakkında yalan beyanda bulunan 9 şahsı da parmak izlerinden tespit etti. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE