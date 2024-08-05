Üye Girişi
Haberler

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü 1 Ayda 225 Olayı Aydınlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda 1 ayda 225 olay aydınlatıldı. Çalışmalar sonucunda 83 kasten yaralama olayı, 56 taksirle yaralama olayı, 55 tehdit olayı ve diğer suçlarla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 ayda yapılan çalışmalarda 225 olay aydınlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 83 kasten yaralama olayı, 56 taksirle yaralama olayı, 55 tehdit olayı, 10 hakaret olayı, 8 kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme olayı, 5 kişilerin huzur ve sükünunu bozma olayı, 3 özel hayatın gizliliği olayı, 1 ısrarlı takip olayı, 1 kasten öldürmeye teşebbüs olayı, 1 şantaj olayı, 1 taksirle öldürme olayı, 1 yağma olayı olmak üzere toplam 225 olay aydınlatıldı. Olaylarla ilgili ekipler tarafından 443 şüpheli gözaltına alınırken bu şüphelilerden 83 şüpheli adli mercilere sevk edildi 38'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine haklarında yakalama emri bulunan 115 şahıstan 58'inin adli mercilere sevk edildiği bu şahıslardan 57'sinin ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Öte yandan 2 bin 919 şahsın GBT sorgusunu yapan asayiş ekipleri tarafından 6 arama kaydı bulunan şahıs yakalandı, kayıp olarak aranan 9 şahıs ise bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

 En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

 İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title