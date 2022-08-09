Niğde haberi! Niğde merkezli 4 ilde sahte gübre operasyonu: 9 gözaltı Niğde 3. sayfa haberi: Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen sahte gübre operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken 20 ton sahte gübre ele geçirildi. Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen sahte gübre operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken 20 ton sahte gübre ele geçirildi. Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kaçakçılık ve organize suç olayları çerçevesinde son dönemde şehrin merkez ilçesine bağlı beldelerde piyasaya sahte gübre satışı yapan şüpheliler üzerine Niğde, Konya, Mersin ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 çiftçinin mağdur olduğu 'Sahte Gübre' olayı ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 20 ton sahte gübre ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - NİĞDE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mersin Adana Niğde 3. Sayfa Haberler

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