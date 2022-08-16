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Niğde haber: Niğde'de şüpheli çanta alarmı

Niğde haber: Niğde'de şüpheli çanta alarmı

3. Sayfa Haberleri

Niğde haberler: Niğde'de kaldırımda bulunan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Niğde'de kaldırımda bulunan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana gelen olayda, valizin bir süredir kaldırımda olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, valizin etrafına güvenlik şeridi çekip vatandaşları alandan uzaklaştırarak caddeyi trafiğe kapattı. Özel elbise giyen bomba imha uzmanı, şüpheli valizi fünye ile patlattı. Kontrollü patlamanın ardından incelenen valizin boş olduğu görüldü. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niğde 3. Sayfa Haberler

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