Niğde haber: Niğde'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Haberler

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Niğde haber: Niğde'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Niğde haber: Niğde'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Niğde haberler... Niğde'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

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Niğde'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyündeki deprem tatbikatında senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü Kaynarca köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, okul, lojman ve evlerde göçük meydana geldiği ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Olacak afet bölgesine sevk edilen çok sayıda ekip, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Tatbikata, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ekibi, Niğde Belediyesi itfaiye ekibi, AFAD gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları ve polis ve jandarma ekipleri katıldı.

AFAD Niğde İl Müdürü Selami Kılıçel, "Ülkemiz depremlerin yaşandığı bir ülke. Bu nedenle tatbikat yapılması, tatbikatların sıklıkla yapılması gerektiği için bizde bu acıdan bu tatbikatları her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz" dedi. - NİĞDE

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye Niğde AFAD Bor 3. Sayfa Haberler

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