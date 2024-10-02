Niğde Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadele İçin Etkinlikler Düzenliyor

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nün başta uyuşturucu olmak üzere her türlü olumsuz etkiye sahip bağımlılıkla mücadele konusundaki bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 23-29 Eylül tarihleri arasında önleyici faaliyetler ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta ' projeleri gereği etkinlik düzenlendi. "En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta" projeleri kapsamında 4 etkinlik düzenleyen ekipler bu kapsamda 366 vatandaşı uyuşturucu konusunda bilgilendirdi.

Öte yandan, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOKEP), Bizim Çocuklar Projesi kapsamında ise 11-15 yaş grubu 30 çocuğun katılımı ile Çamardı'da İzcilik Kampı etkinliği gerçekleştirildi. - NİĞDE