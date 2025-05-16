Niğde Emniyeti Trafik Güvenliği İçin Bilgilendirme Etkinliği Düzenledi

Niğde Emniyeti Trafik Güvenliği İçin Bilgilendirme Etkinliği Düzenledi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Niğde-Kayseri Yolunda trafik kurallarına dair bilgilendirme yaptı. Hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve diğer trafik kuralları hakkında 85 kişiye bilgi verildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Kayseri Yolunda bulunan uygulama noktasındaki "Yaşam Tüneli" çadırında trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Etkinlik kapsamında hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, kırmızı ışık ihlali ve koruyucu başlık kullanımı başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda vatandaşlara görsel ve yüz yüze iletişim yöntemiyle bilgi verildi.

Yapılan bilgilendirmeler neticesinde 29 sürücü ve 56 yolcu olmak üzere toplam 85 kişiye trafik güvenliği konusunda farkındalık kazandırıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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