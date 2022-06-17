Niğde'deki kuzen cinayetinde 2 tutuklama - Haberler

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Niğde'deki kuzen cinayetinde 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Niğde'deki kuzen cinayetinde 2 tutuklama

Niğde'de, bir kişinin sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Niğde'de, bir kişinin sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kentte geçtiğimiz dün meydana gelen olayda tartıştığı kuzeni Battal Kılınç'ı (26) pompalı tüfekle öldüren Mustafa B. ve kaçmasına yardımcı olan 2 kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kılınç'ı pompalı tüfekle öldüren kuzeni Mustafa B. ve kaçmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı S.K. tutuklandı. O.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niğde 3. Sayfa Haberler

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