Niğde'deki kazada hayatını kaybeden 3 öğrencinin isimleri belli oldu - Haberler

Niğde'deki kazada hayatını kaybeden 3 öğrencinin isimleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Niğde'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 öğrencinin kimlikleri belli oldu.
Niğde'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 öğrencinin kimlikleri belli oldu.
Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün Niğde'de devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Feci kazada Selçuk Üniversitesi öğrencileri Sude Akkuş, Ömer Faruk Küçük ve İlayda Karakoca hayata gözlerini yumdu.
Sude Akkuş'un sosyoloji, Ömer Faruk Küçük'ün mekatronik, İlayda Karakoca'nın ise sanat tarihi bölümünde öğrenim gördüğü öğrenildi. - NİĞDE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa