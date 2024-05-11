Niğde'deki göçük olayında yaralanan işçi hayatını kaybetti

Niğde'nin merkeze bağlı Çarıklı köyünde 8 Nisan'da meydana gelen göçük olayında yaralanan işçilerden 43 yaşındaki Seyfettin Kaya da hayatını kaybetti.

Kaçak olarak oyulan patates deposunda meydana gelen göçükte toprak altından yaralı olarak çıkartılarak tedaviye alınan işçilerden Seyfettin Kaya (43), yaklaşık 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Nevşehir'in Sümer Mahallesi'nde ikamet eden, evli ve 3 çocuk babası Seyfettin Kaya'nın cenazesi Nevşehir Fişekçi Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından merkeze bağlı Çiftlik köyüne defnedilecek.

8 Nisan tarihinde Niğde'nin merkeze bağlı Çarıklı köyünde doğal yer altı patates deposu yapımı esnasında göçük meydana gelmişti. Yaşanan göçük olayında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 4 vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan, göçük altında kalarak yaralanan 42 yaşındaki Seyfettin Kaya, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında bulunuyordu. - NEVŞEHİR