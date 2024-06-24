Üye Girişi
Haberler

Niğde'deki arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'nde meydana gelen arazi kavgasında tabanca ile vurularak ağır yaralanan Gökhan Türk'ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 4'e yükseldi.

Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'nde meydana gelen arazi kavgasında tabanca ile vurularak ağır yaralanan Gökhan Türk'ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 4'e yükseldi.

21 Haziran'da meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında ağır yaralanan Gökhan Türk, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'nde meydana gelen olayda, amca ve yeğen arasındaki arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüşmüş, Nevzat Türk (60) tabancası ile yeğeni Gökhan Türk (36) ile eşi Semiha (36) ve çocukları Gizem Nazife (17), Berat (13) ve Nurgül Türk'e (18) ateş ederek intihar etmişti. Nevzat Türk olay yerinde, Semiha Türk ile kızı Gizem Nazife Türk ise kaldırıldıkları Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Tedavi altında olan Gökhan Türk'ün hayatını kaybetmesi ile olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Nurgül Türk (18) ve Berat Türk 'ün ise (13) hastanedeki tedavileri sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

 Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

 CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

 Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title