Niğde'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Niğde'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, trafik bir süre durdu.
Niğde'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE