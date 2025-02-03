Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi

Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü hakkında karar çıktı
Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor

Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites

Niğde'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Niğde'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, trafik bir süre durdu.

Niğde'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Herkes bu pozisyonu tartışıyor
img

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
img

İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

Cimbom'dan kritik galibiyet!
Galatasaray'ın 4 yıldızı birden cezalı duruma düştü

4 yıldız birden haftaya oynayamayacak
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi

Herkes bu pozisyonu tartışıyor
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Bonservisiyle gidiyor: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

Bonservisiyle gidiyor! İşte Batshuayi'nin yeni takımı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.