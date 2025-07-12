Niğde'de Zincirleme Trafik Kazası: 16 Yaralı

Niğde'de Zincirleme Trafik Kazası: 16 Yaralı
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Niğde - Adana karayolu Eminlik Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Niğde'de tır, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde - Adana karayolu Eminlik Kavşağı yakınlarında tır, minibüs ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır ile minibüs şarampole devrilirken olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, araçlarda bulunan bazı yolcuların yola savrulduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 16 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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