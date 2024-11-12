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Niğde'de Yaşam Tüneli Projesi ile Trafik Güvenliği Eğitimi

Niğde'de Yaşam Tüneli Projesi ile Trafik Güvenliği Eğitimi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'yaşam tüneli' projesi kapsamında 73 sürücü ve 165 yolcuya trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Proje, trafik güvenliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Niğde'de 'yaşam tüneli' projesi kapsamında 73 sürücü ile 165 yolcu bilgilendirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Niğde - Kayseri Yolu 14. kilometre uygulama noktasında bulunan yaşam tünelinde sürücü ve yolcular trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Sürücü ve yolculara trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırmak, trafik güvenliğine katkı sağlamak, trafik kazalarının azaltılması ve güvenli bir trafik ortamının oluşturulması için oluşturulan yaşam tüneli projesi çerçevesinde 2 Kasım - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda trafik ekipleri tarafından uygulama noktasındaki yaşam tünelinde; emniyet kemeri, kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kask kullanımı, aşırı hız, yorgun ve uykusuz araç kullanma başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Genel Trafik Kuralları konusunda 73 sürücü, 165 yolcu olmak üzere 238 vatandaşa eğitim videoları ve kamu spotları izletildi, yüz yüze iletişim kurularak bilgilendirme yapıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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