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Niğde'de Yapılan Operasyonlarda Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

5 Aralık 2023 14:52 Son Güncelleme: 14:53 Abone Ol

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 66 şüpheli yakalandı ve 843,46 gram uyuşturucu madde ile diğer suç unsurları ele geçirildi.