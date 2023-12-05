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Niğde'de Yapılan Operasyonlarda Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 66 şüpheli yakalandı ve 843,46 gram uyuşturucu madde ile diğer suç unsurları ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 ayda yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 66 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; 843,46 gram çeşitli uyuşturucu madde, 38 adet hap, 3 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 13 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken yine haklarında narkotik suçlarından yakalama emri bulunan 11 şahsın yakalandığı 8'inin ise cezaevine teslim edildiği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Niğde 3. Sayfa Güncel Haberler

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