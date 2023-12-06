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Niğde'de yapılan kış lastiği denetimlerinde 76 araç sürücüsüne ceza kesildi

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Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan kış lastiği denetimlerinde 2 bin 720 araç sürücüsü denetlendi, 76 araç sürücüsüne ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca 16 araç trafikten men edildi.

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan kış lastiği denetimlerinde 2 bin 720 araç sürücüsü denetlendi, 76 araç sürücüsü de ceza kesildi.

Vatandaşların güvenli bir trafik ortamında can ve mal güvenliklerini güvence altına alma ve araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde değişik güzergah ve saatlerde kış lastiği denetimi yapıldı. 13 trafik ekibi ve 26 polisin katılımıyla yapılan denetimlerde, 2 bin 720 araç sürücüsü denetlendi. Yapılan denetimlerde 1 araç sürücüsüne, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmadığı, 76 araç sürücüsüne ise ihlali ve eksiği bulunduğu için trafik idari para cezası uygulandı.

Eksikliği tespit edilen 16 araç ise trafikten men edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Niğde Güvenlik Ceza Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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