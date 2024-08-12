Niğde'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Niğde merkez Suat Baykal Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Menşure Tarım'ın kapı sesine ve aramalara yanıt vermemesi üzerine komşusu, kendisine emanet edilen anahtarla eve girerek kontrol etmek istedi. Eve girdiğinde Menşure Tarım'ı mutfakta hareketsiz halde yerde gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Menşure Tarım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tarım'ın cenazesi; ölüm sebebinin belirlenmesi için Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE