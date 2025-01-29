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Niğde'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Niğde'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
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Niğde'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve ruhsatsız silah ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği,1 adet çift taraflı bıçak, 1 adet muşta,1 adet döner bıçağı, 57 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 15 adet 22 cal. av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Öte yandan Niğde Valisi Cahit Çelik, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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