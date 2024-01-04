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Niğde'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bahçeli Kasabası'nda yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli Kasabasında operasyon yaptı. Bahçeli Beldesinde yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 4 adet mermi, 2 adet pompalı tüfek ve 16 adet tüfek mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Niğde Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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