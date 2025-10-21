Niğde'de Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13-19 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi yakalanırken; uyuşturucu, kaçak ürün ve silah ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda; 40 şahıs yakalanırken, 15'i tutuklandı. Asayiş birimlerince yapılan çalışmalarda ise 220 kişi hakkında işlem yapıldı, 12'si tutuklandı. Operasyonlarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 tabanca şarjörü ve 5 motosiklet ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 670 litre kaçak şarap, 81 litre kaçak rakı, 1 tabanca, 56 fişek, 9 tarihi eser obje ve 1 sahte nüfus cüzdanı ele geçirilirken, 6 şahıs yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı kapsamında ise yasa dışı yollarla ülkede bulunduğu tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda da 1 kişi yakalandı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, aralarında kasten yaralama, şüpheli ölüm, intihara teşebbüs ve hırsızlık gibi suçların bulunduğu 12 olayı aydınlatarak 12 faili tespit etti.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 31 bin 251 araç sürücüsünden 2 bin 16'sına cezai işlem uygulanırken, 151 araç trafikten men edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde ise 292 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeni ve vatandaş güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği açıklandı. - NİĞDE