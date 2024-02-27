Niğde'de uyuşturucu şüphesiyle başlayan kovalamaca kaza ile son buldu

Niğde'de uyuşturucu şüphesi ile durdurulmak istenen araçla polis otosu arasında başlayan kovalamaca kaza ile son buldu.

Niğde merkeze bağlı Ovacık köyünde uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen aracın 'dur' ihtarına uymaması üzerine takip başlatan polis ekibi, köyün içinde yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada polis otosunda bulunan 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli araçta ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE