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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu maddeleri ve suç geliri ele geçirildi.

Niğde'deki polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi,3 adet cam aparat ve suç geliri olarak değerlendirilen 24 bin 995 TL ele geçirildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadeleri kullanıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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