Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda son 1 aylık faaliyet döneminde 74 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, sentetik ecza maddesi, pipe ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyonlarda, son 1 aylık faaliyet döneminde 74 şüpheli şahıs yakalandı.
Narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 74 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda ise 1073,76 gram uyuşturucu madde, 160 adet sentetik ecza maddesi, 10 adet pipe (uyuşturucu madde kullanımı için aparat), 2 adet ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında TCK'nın 188. ve 191. Maddeleri gereğince gerekli işlemler yapılırken, 9 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE