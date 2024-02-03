Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyonlarda, son 1 aylık faaliyet döneminde 74 şüpheli şahıs yakalandı.

Narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 74 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda ise 1073,76 gram uyuşturucu madde, 160 adet sentetik ecza maddesi, 10 adet pipe (uyuşturucu madde kullanımı için aparat), 2 adet ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında TCK'nın 188. ve 191. Maddeleri gereğince gerekli işlemler yapılırken, 9 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE