Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 05-10 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde, adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 6 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca; 2 yıl 3 ay 15 kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs da yakalanarak cezaevine teslim edildi. - NİĞDE