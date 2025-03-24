Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
Niğde'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Niğde'de narkotik ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa