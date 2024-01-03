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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 45 Şüpheli Yakalandı

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aralık ayında gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aralık ayında gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheliyi yakaladı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 215 adet sentetik ecza maddesi, 142,3 gram sentetik kannobinoid maddesi, 130,98 gram metamfetamin maddesi, 33,31 gram eroin maddesi, 23,95 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 224 adet fişek ele geçirildi.

Haklarında narkotik suçlarından yakalama emri bulunan yakalanan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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