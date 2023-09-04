Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 32 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 726 uyuşturucu etkili hap, 195 gram esrar, 16,32 sentetik uyuşturucu, tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik ağustos ayında düzenlediği operasyonlarda 32 zanlıyı yakaladı.

Zanlılarla birlikte 726 uyuşturucu etkili hap, 195 gram esrar, 16,32 sentetik uyuşturucu, tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.