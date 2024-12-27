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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde, kullanma aparatı, silah ve nakit para ele geçirildi.

Niğde'de yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-27 Aralık 2024 tarihleri arası yapılan operasyonlarda 12 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 9'u alınan ifadeleri ardından serbest bırakılırken 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yakalanan şüpheli şahısların ikametlerinde, üzerlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 11 adet fişek ile 60 bin300 TL nakit para ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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