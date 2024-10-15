Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, kullanma aparatı, bir tabanca ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 farklı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE