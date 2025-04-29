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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakıldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeleri ve bir tabanca ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet aseton, 1 adet tabanca ve 91 adet fişek ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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