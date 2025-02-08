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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
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Niğde'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 15 kilo uyuşturucu madde ve 18 bin TL nakit para ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen şüpheli araçta arama yapıldı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 15 kilo 390 gram sentetik uyuşturucu maddesi ile 18 bin 200 TL nakit para ele geçirildi. Yapılan operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan açıklamada kent genelinde uyuşturucu ile mücadelenin kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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