Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe sorumluluk bölgesinde, yasa dışı kenevir ekildiği bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste yaptığı aramada 1 kilo 200 gram kubar esrar, 50 kök kenevir, iklimlendirme sistemi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı buldu.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.