Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri M.K.'yi durdurdu. Yapılan aramada şahıstan 12,82 gram uyuşturucu maddesi ve 6 bin 580 lira nakit para ele geçirildi.

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla hakkında işlem başlatılan şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından adliyeye sevk edildi.

M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE