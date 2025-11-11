Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 2 Tutuklama

Niğde'de yapılan uyuşturucu gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Bor, Ulukışla ve Çiftlik Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 124,18 gram uyuşturucu madde ile 55 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şahıs ise savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - NİĞDE