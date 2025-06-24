Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 8 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-23 Haziran 2025 tarihleri arasında uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 8 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğer 4 şüpheli alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 306,74 gram uyuşturucu madde ve 48 adet uyuşturucu özelliği taşıyan reçetesiz ilaç ele geçirildi. - NİĞDE