Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Operasyon sırasında toplamda 306,74 gram uyuşturucu madde ve 48 adet yasadışı reçetesiz ilaç ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 8 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-23 Haziran 2025 tarihleri arasında uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 8 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğer 4 şüpheli alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 306,74 gram uyuşturucu madde ve 48 adet uyuşturucu özelliği taşıyan reçetesiz ilaç ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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