Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri tarafından 5 şüpheli yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 3 av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Niğde'deki polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri; belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, 3 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - NİĞDE