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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda sentetik ecza maddeleri ele geçirildi.

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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