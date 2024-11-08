Üye Girişi
Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, silahlar ve aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlarca tutuklandı.

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheliyi yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tüfek, tabanca, şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Niğde Valisi Cahit Çelik sosyal medya hesabından operasyonun görüntülerini paylaştığı açıklamasında, "İlimiz genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi

Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı

'Cinayeti ortaya çıkarabilir' denilen isim konuşmadı
Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze

Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1980-1985 ve 2010-2015 yılları arasın ikiz doğum oranı nedir? 10 Kasım İETT ulaşım ücretsiz mi? Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada 1980-1985 ve 2010-2015 yılları arasındaki veriler kıyaslandığında ikiz doğum oranları nedir? Barbados'ta, 22 Şubat ne günü olarak ilan edilmiştir? Karayipler'de bir ülke olan Barbados'ta, 22 Şubat ne günü olarak ilan edilmiştir? Eylül 2024'te vefat eden, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olan ve turnuva sonunda hem "Altın Ayakkabı" hem de "Altın Top" ödüllerini kazanan kim? Pi'nin yaşamı filminin yönetmeni kimdir? Elazığ'da deprem bekleniyor mu? Bingöl'de deprem bekleniyor mu? Korkutan açıklama Büyük tövbe ayı hangi aydır? Ay takviminin beşinci ayı hangi aydır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.