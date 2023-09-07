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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde 45,80 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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