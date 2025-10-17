Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, sentetik ecza hapları ve suçta kullanılan maddeler ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ile satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ticari araç içerisinde bulunan 4 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 190 gram uyuşturucu madde, 6 adet sentetik ecza hap, 5 adet kullanma aparatı, 6 cep telefonu ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 640 TL ve 20 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçlarından adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
