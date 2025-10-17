Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ile satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ticari araç içerisinde bulunan 4 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 190 gram uyuşturucu madde, 6 adet sentetik ecza hap, 5 adet kullanma aparatı, 6 cep telefonu ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 640 TL ve 20 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçlarından adli işlem başlatıldı. - NİĞDE