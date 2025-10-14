Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 1 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için satın almak veya bulundurmak suçlarından L.C.G., A.E., A.E. ve M.H.Y. isimli 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında 50 gram tütün, Y 138,89 gram uyuşturucu madde, 6 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 14 adet 9x19 mm fişek, 2 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 1 adet 45 kalibre fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan M.H.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Trump'ın Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı! O anlar kamerada

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Meloni'ye: Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi?

"ABD'de bir kadına bunu desem, siyasi kariyerimin sonu olur"
Bir dönem geleceğin yıldızıydı! 33 yaşında teknik direktör oldu

Bir dönem geleceğin yıldızıydı! 33 yaşında teknik direktör oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.