Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 1 Tutuklama

Niğde'nin Bor ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için satın almak veya bulundurmak suçlarından L.C.G., A.E., A.E. ve M.H.Y. isimli 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında 50 gram tütün, Y 138,89 gram uyuşturucu madde, 6 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 14 adet 9x19 mm fişek, 2 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 1 adet 45 kalibre fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan M.H.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - NİĞDE