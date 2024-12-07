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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Niğde polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. 3 şüpheli mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu maddeleri ve kullanım aparatı ele geçirildi.

Niğde polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra 1 şüpheli serbest bırakılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şüpheli şahısların ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ile 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Öte yandan; uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan yakalama emri bulunan 2 şüpheli şahsın yakalanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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