Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ile 3 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet 7.65 çapında mermi, 4 adet hassa terazi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. - NİĞDE