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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda 69,6 gram sentetik uyuşturucu ve 1,24 gram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri 15-16 Ekim'de gerçekleştirdiği iki operasyonda 4 şüpheli yakaladı. Düzenlenen operasyonlarda, 69,6 gram sentetik, 1,24 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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