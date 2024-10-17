Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri 15-16 Ekim'de gerçekleştirdiği iki operasyonda 4 şüpheli yakaladı. Düzenlenen operasyonlarda, 69,6 gram sentetik, 1,24 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NİĞDE