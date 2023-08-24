Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda, 650 gram kubar esrar ve 14 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.