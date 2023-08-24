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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda, 650 gram kubar esrar ve 14 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldıztepe beldesinde uyuşturucu üreticileri ve satıcılarına yönelik çalışmada, 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların, adreslerinde yapılan aramalarda, 650 gram kubar esrar ve 14 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - 3. Sayfa

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