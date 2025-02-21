MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan öldürüldü
İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı

İstanbul'da kar fırtınası başladı! Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı
Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti

Aile Hekimliği'nde yeni dönem! Sistem sil baştan değişti
Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araca düzenlenen operasyonda sentetik ecza maddesi ve ruhsatsız tüfek ele geçirerek 2 kişiyi tutukladı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araca düzenlenen operasyonda çeşitli suç maddeleri ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şehre yasa dışı yollarla uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen bir araca yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda araçta bulunan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yürütülen projeli çalışma çerçevesinde bir başka şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fenerbahçe derbisinin hakemi için olay yaratacak sözler
img

Silahla şaka faciayla noktalandı
img

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç
Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

Canını kurtarmak için böyle yardım istedi! Küçücük çocuğa bile acımadı
Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Zam kar kış dinlemiyor! Tabeladaki rakam anahtarı evde bıraktıracak
MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

MR'a girecekken hayatının şokunu yaşadı!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.