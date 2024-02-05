Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde merkeze bağlı Elmalı Köyü'nde gerçekleştirilen operasyonda, 1.155 gram uyuşturucu madde, 9 adet sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu aparatı bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - NİĞDE