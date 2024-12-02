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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı. 1 kişi tutuklanırken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26-28 Kasım 2024 tarihleri arası yapılan operasyonlarda 4 şüpheli şahıs yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra 3 şüpheli şahıs serbest bırakılırken 1 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şüpheli şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazinin ele geçirildiği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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